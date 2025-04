Fahrbahnmarkierungen sind für Autofahrer ein wichtiges Hilfsmittel, um sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten und zu orientieren. So können Unfälle vermieden werden. In einigen Straßen gibt es aber zu wenig Weiß auf der Straße.

Wo in Schönebeck Farbe auf der Straße fehlt

Probleme in Straßenverkehr

Die Abbiegespur in der Söker Straße ist kaum noch erkennbar.

Schönebeck. - Eine typische Situation, wie sie täglich auf Deutschlands Straßen vorkommt: Ein Auto nähert sich einer Kreuzung, die mit einer Ampel versehen ist, welche für den Fahrer auf Rot steht. Also heißt es für die Person hinter dem Steuer, bei der Haltelinie anzuhalten. Im Falle der Söker Straße sind es aber eher zwei Haltepunkte. Denn mehr ist nicht zu erkennen. Die Fahrbahnmarkierung ist, vorsichtig ausgedrückt, schlecht zu sehen. Ein Umstand den Marco Stallmann kritisiert. „Es fehlt an Farbe in der Stadt“, mahnt der Fahrlehrer.