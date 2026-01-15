Der Großteil der Auszubildenden und Schüler in der Berufsschule „Otto Allendorff“ in Schönebeck wird seit November im Distanzunterricht geschult. Warum die Havarie an der Heizungsanlage solange andauert.

Schönebeck. - Seit nunmehr etwa acht Wochen findet in der Berufsschule ,,Otto Allendorff“ in Schönebeck kein regulärer Unterricht statt. Das liegt daran, dass die Heizungsanlage am 19. November komplett ausgefallen ist und die Schule seitdem nicht beheizt werden kann. Das lässt sich Mitteilungen auf der Webseite der Schule entnehmen. Nur vereinzelte Räume würden mithilfe von Öl-Radiatoren beheizt, wie Anke Meyer vom zuständigen Fachbereich II der Kreisverwaltung im Gespräch mit der Volksstimme berichtet.