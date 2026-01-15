weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Klubs sind geschlossen: Jugendarbeit: Die Stadt Klötze macht's jetzt mobil

Jede Woche nutzen rund 250 Besucher die Angebote der Familienbildungsstätte EFA in Klötze. Jetzt kommt die Jugendarbeit hinzu. Dafür werden Mitarbeiter gesucht.

Von Meike Schulze-Wührl 15.01.2026, 18:30
EFA Klötze Kinder sind kreativ
EFA Klötze Kinder sind kreativ Meike Schulze-Wührl

Klötze. - Sie ist eine feste Größe in der Einheitsgemeinde, die evangelische Familienbildungsstätte (EFA) in Klötze. In den nun fast 31 Jahren ihres Bestehens ist sie zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Familien und Einzelpersonen geworden. Werden in dem Haus an der Oebisfelder Straße 37 doch in einer wertschätzenden Atmosphäre Begegnung, Bildung und eine vielfältige Unterstützung in verschiedensten Lebensbereichen ermöglicht.