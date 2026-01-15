Belebung für die Innenstadt Bistro Rotfuchs wieder mit Mittagstisch und Kaffee und Kuchen

„Zeit für Veränderung“, das ist schon seit längerem das Motto für das Bistro Rotfuchs am Magdalenenplatz. Und jetzt verändert sich wieder etwas. Es gibt wieder einen Mittagstisch und auch nachmittags kann man wieder bei Emanuel Conrady einkehren. Wie das geht und ob es so bleibt.