Belebung für die Innenstadt Bistro Rotfuchs wieder mit Mittagstisch und Kaffee und Kuchen
„Zeit für Veränderung“, das ist schon seit längerem das Motto für das Bistro Rotfuchs am Magdalenenplatz. Und jetzt verändert sich wieder etwas. Es gibt wieder einen Mittagstisch und auch nachmittags kann man wieder bei Emanuel Conrady einkehren. Wie das geht und ob es so bleibt.
15.01.2026, 18:45
Burg. - „Geöffnet von 9-11 oder wenn die Tür offen ist“. So stand es sinngemäß mehr als zwei Jahre am Eingang des Bistro Rotfuchs am Magdalenenplatz. Doch nun sind neue Zeiten angebrochen, im wahrsten Sinne.