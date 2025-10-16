Veranstaltungen und Spendensummen sind für den Förderverein Salzlandmuseum lebensnotwendig. Mit dem Geld kann investiert werden.

Schönebeck. - Mal sind es verhältnismäßig kleine Summen, mal ist es doch ein ganz schöner Batzen. Die 60 Mitglieder des Fördervereins des Salzlandmuseums bringen gemeinsam mit Sponsoren jedes Jahr Geld auf, um Arbeiten am Haus oder an den Exponaten durchführen zu lassen. Zwei Unternehmen der Region tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder auf.