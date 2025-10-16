weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Salzlandmuseum im Fokus: Wofür der Förderverein Salzlandmuseum in Schönebeck seine Gelder verwendet

Veranstaltungen und Spendensummen sind für den Förderverein Salzlandmuseum lebensnotwendig. Mit dem Geld kann investiert werden.

Von Olaf Koch 16.10.2025, 15:55
Zwei der drei Hochzeitsstühle.
Zwei der drei Hochzeitsstühle. Foto: Förderverein

Schönebeck. - Mal sind es verhältnismäßig kleine Summen, mal ist es doch ein ganz schöner Batzen. Die 60 Mitglieder des Fördervereins des Salzlandmuseums bringen gemeinsam mit Sponsoren jedes Jahr Geld auf, um Arbeiten am Haus oder an den Exponaten durchführen zu lassen. Zwei Unternehmen der Region tauchen in diesem Zusammenhang immer wieder auf.