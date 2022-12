„Wohngeld Plus“: Steht der Schönebecker Wohngeldstelle ein Antragsstau bevor?

Schönebeck - Zum 1. Januar kommt die Wohngeldreform, mit der dann rund zwei Millionen Haushalte Anspruch auf das staatliche Hilfsgeld haben. Damit würde sich der Kreis der Wohngeldempfänger mehr als verdreifachen, denn bislang haben rund 600.000 Haushalte in Deutschland Wohngeld erhalten. Nicht verwunderlich also, dass die Bundesregierung von der „größten Wohngeldreform in der Geschichte Deutschlands“ spricht. Die Novellierung des Hilfsgeldes stellt die Wohngeldstelle in Schönebeck vor große Herausforderungen.