Zentrumsnahe Lage, Baugenehmigung in der Tasche und die Baufläche schon längst beräumt – und trotzdem wird in der Schönebecker Steinstraße ein Neubauprojekt vorerst nicht beginnen.

In der Steinstraße in Schönebeck wollte die Salzlandsparkasse ein modernes Wohnhaus errichten. Doch vom Abriss einer Bauruine im Jahr 2022 abgesehen, ist auf dem zentrumsnahen Areal nichts passiert. Jetzt äußert sich die Sparkasse zu den Gründen.

Schönebeck. - Fast drei Jahre ist es nur her, dass ein marodes Gebäude in der Steinstraße in Schönebeck im Auftrag der Salzlandsparkasse abgerissen wurde. Die Bank will an dieser zentrumsnahen Stelle ein modernes Wohngebäude mit 19 Wohnungen und einer Gewerbeeinheit errichten. Auch die Baugenehmigung liegt der Sparkasse seit Mai vor, wie Stefan König aus dem Vorstandsstab der Salzlandsparkasse mitteilt. Und dennoch: Bautätigkeiten werden hier vorerst keine Fahrt aufnehmen. Warum?