Verkehr und Sicherheit Zebrastreifen: Unzufriedenheit in Schönebeck über Entscheidung der Behörden

Es brauche Fußgängerüberwege oder Zebrastreifen am Kreisverkehr am Ruth-Lübschütz-Platz in Schönebeck, ist man beim Diakonieverein Burghof überzeugt. Die Behörden sehen das nach Prüfung allerdings anders.