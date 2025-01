Das war der Alltag der „Kellerkinder“ im Krieg in Barby

In der Magdeburger Straße in Barby lebte der Zeitzeuge, der einen Bericht mit dem Namen "Kellerkind 1945" hinterließ.

Barby. - Wer hier seine Erinnerungen an das Kriegsende im April 1945 in Barby aufschrieb, ist leider unbekannt. Die Ereignisse jähren sich in wenigen Wochen zum 80. Mal.