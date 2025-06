Die Theater AG der Grundschule „Friedrich Loose“ plant eine große Weltreise und mobilisiert das gesamte Haus. Was das besondere am generationsübergreifenden Projekt ist.

Großmühlingen/Eickendorf. - Bereits zum dritten Jahr in Folge findet das Schulmusical der Theater AG der Grundschule „Friedrich Loose“ in Großmühlingen statt und wird somit allmählich zur Tradition. Wie auch schon in den vergangenen Stücken, wird der Schlossherr von Großmühlingen eine tragende Rolle spielen – nach den letzten Abenteuern benötigt er allerdings dringend eine Verschnaufpause und möchte in den wohlverdienten Urlaub gehen. Ab also ins Reisebüro: Geplant wird eine Weltreise in fremde Länder mit vielen neuen Abenteuern.