Im Stadtgebiet Schönebeck, in Ostelbien und in Magdeburg sind derzeit 45 Antennen im größten nationalen Testfeld für vernetzte Mobilität montiert. Sie liefern in Echtzeit Verkehrsdaten. Was wird damit gemacht?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Hier wird also Zukunft gemacht. In einem alten Speicher im Magdeburger Wissenschaftshafen werden Daten gesammelt, die in Zukunft das Leben im Straßenraum optimieren sollen. Wer das Innere des Speichers betritt, ist überrascht, denn hier im Entwicklungslabor gleicht nichts dem Bild von außen: Spurrinnen im Boden, ein kleiner Kran an der Decke, viele Computer und Bildschirme. Das ist der Arbeitsplatz von Andreas Müller und Jan Klemme. Der eine ist Geschäftsführer des Digitalen Anwendungszentrums Galileo für Mobilität, Logistik und Industrie der Universität Magdeburg, der andere wissenschaftlicher Mitarbeiter. Beide tüfteln an einem Projekt, das nun auch mit Schönebeck zu tun hat.