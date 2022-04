Jubiläum Zum 45-Jubiläumskonzert erinnern sich vier ehemalige Schüler der Kreismusikschule Schönebeck an ihre Zeit

Seit 45 Jahren gibt es nun in Schönebeck musikalische Ausbildung, und am Sonntag im Dr.-Tolberg-Saal gibt es dazu großes Konzert. Welche Erinnerung haben ehemalige Schüler an ihre Zeit, und was machten sie aus ihrer Befähigung?