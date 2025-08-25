weather wolkig
Landwirtschaft im Salzlandkreis Calbe: Bauern ernten nur die Hälfte an Zwiebeln – Wie sich jetzt die Preise entwickeln

Rund um Calbe hat die Zwiebelernte begonnen. Das trockene Wetter sorgte in diesem Jahr dafür, dass es deutlich weniger Bollen gibt. Welche Auswirkungen das auf die Preise für das Gemüse hat.

Von Thomas Höfs Aktualisiert: 25.08.2025, 13:03
Die Zwiebelernete ist eine Sache für sich. Erst wird das Kraut abgeschlagen und nach einer Ruhephase werden die Zwiebeln erst vom Feld geholt. Fotos: Thomas Höfs

Calbe. - Rund um Calbe hat in diesen Tagen die Zwiebelernte begonnen. Das Gemüse wird dabei in diesem Jahr kaum in der Menge von den Feldern geholt wie noch im vergangenen Jahr.