Landwirtschaft im Salzlandkreis Calbe: Bauern ernten nur die Hälfte an Zwiebeln – Wie sich jetzt die Preise entwickeln
Rund um Calbe hat die Zwiebelernte begonnen. Das trockene Wetter sorgte in diesem Jahr dafür, dass es deutlich weniger Bollen gibt. Welche Auswirkungen das auf die Preise für das Gemüse hat.
Aktualisiert: 25.08.2025, 13:03
Calbe. - Rund um Calbe hat in diesen Tagen die Zwiebelernte begonnen. Das Gemüse wird dabei in diesem Jahr kaum in der Menge von den Feldern geholt wie noch im vergangenen Jahr.