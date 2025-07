Staßfurts Straßenbahn feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum, der Triebwagen TW 20 feiert zudem seinen 70. Geburtstag. Die Straßenbahn gab es bis in die 1950er Jahre und wurde dann eingestellt. Jetzt wird daran erinnert.

Staßfurt - Nach 57 Jahren, am 31. Dezember 1957, endete eine Ära in unserer Stadt. Staßfurt hatte eine Straßenbahn, deren Gleisnetz von Löderburg über Staßfurt bis Hecklingen und zurück reichte. Für einige Jahre war auch bis zum Bahnhof Staßfurt ein Gleisanschluss befahrbar. Aus der Not heraus geboren, die vielen Arbeiter der Kohlegruben, Schächte und Fabriken von und zu ihren Arbeitsplätzen zu befördern, kam es im März 1899 zwischen der Stadt und der „Continentale Eisenbahn-Bau und Betriebsgesellschaft Berlin“ zum Vertragsabschluss über den Bau einer Straßenbahn in Staßfurt.