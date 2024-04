Staßfurt - Die großen Worte Gleichberechtigung und Gleichbehandlung sind immer noch Worte, die mit Leben gefüllt werden müssen. Auch deshalb werden in Staßfurt jedes Jahr Aktionstage veranstaltet, die darauf hinweisen, dass noch viel getan werden muss, damit Menschen mit Behinderung gleichgestellt sind. In diesem Jahr finden sie in Staßfurt zum 16. Mal statt und gehen vom 2. bis 6. Mai.

Am Donnerstag, 2. Mai, starten die Aktionstage mit „Inklusion durch Sport“. „Sportliche Aktionen für ein tolles Miteinander von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen (mit Anmeldung)“, heißt es dazu von den Veranstaltern. Dabei wird auch der „INS-Miteinanderpreis 2024“ verliehen. Der Sporttag findet von 9 bis 12 Uhr in der Sporthalle Fürstenhof in der Löderburger Straße statt.

Der „Baum der Inklusion“ wird in diesem Jahr am 3. Mai in Athensleben gepflanzt und zwar um 10 Uhr auf dem Spielplatz. Dazu gibt es in Athensleben nach der Baumpflanzung eine Turmbesteigung. Jedes Jahr wird ein neuer Baum gepflanzt und damit Organisationen, Menschen oder Vereine gewürdigt, die sich besonders für die Inklusion einsetzen.

Stadtrundgang durch Staßfurt

Am Samstag, 4. Mai, gibt es einen großen Stadtrundgang. Dieser soll zwei Stunden gehen und wird vom Staßfurter Geschichtsverein durchgeführt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Großen Markt.

Einen Tag später wird es wieder sportlich. Es findet die traditionelle „INS-Radtour“ durch Staßfurt statt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtsee. Bei der Radtour führt die Route unter anderem an allen bisher gepflanzten Bäumen der Inklusion im Stadtgebiet entlang. Zum Schluss steht ein Besuch und Imbiss im Fahrzeugmuseum in Staßfurt an.

Der letzte Tag der Aktionswoche steht im Zeichen der Kultur. Am Montag, 6. Mai, gibt es das „INS-Theater für Klein“. „Motte will Meer“ ist ein ökologisches Musiktheaterstück für Menschen ab vier Jahren (mit Anmeldung) und wird von 9.30 bis 12 Uhr im Salzlandtheater gezeigt.

Um 16 Uhr findet zudem das „INS-Café“ statt. Dies ist ein monatlicher thematischer Treff im Gesprächszentrum Laura im Jugend- und Bürgerhaus Staßfurt-Nord in der Straße der Solidarität 15.