Das kleine Dorf Bleckendorf (heute Egeln-Nord) hat in vier Kriegen 178 Männer verloren. An diese Toten wurde bei einer Kranzniederlegung zum Volkstrauertag erinnert.

Egelns Bürgermeister Reinhard Luckjner und der Superindent i. R. Peter Telchow legten zusammen mit Feuerwehr-Kameraden in Egeln-Nored Kränze beziehungsweise Gestecke am Denkmal für die Gefallenen des Dorfes nieder.

Egeln-Nord. - Den Volkstrauertag 2023 nahmen Egelns Bürgermeister Reinhard Luckner (Mitte) und der Superintendent i. R. Peter Telschow zusammen mit Feuerwehr-Kameraden zum Anlass, um in Egeln-Nord der Kriegstoten des Dorfes zu gedenken.

102 Tote Bleckendorfer allein im 2. Weltkrieg getötet

Es sei auch so viele Jahre nach den beiden Weltkriegen wichtig, an die Opfer zu denken, sagte das Stadtoberhaupt und fügte hinzu: „Kriege sind schrecklich für die Betroffenen und die Angehörigen.“ Hinter jedem Namen auf den Tafeln am Denkmal in Egeln-Nord verberge sich das Schicksal einer Familie, die bis heute trauere. Peter Telschow appellierte an die junge Generation, alles für den Frieden zwischen den Menschen zu tun. In den vier Kriegen, die Deutschland vom Zaun gebrochen habe, seien 178 Männer aus dem früheren Bleckendorf getötet worden, davon allein 102 im Zweiten Weltkrieg, mahnte er.