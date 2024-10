Staßfurt. - Luigi ist der Beste. Im Gegensatz zu Mario ist er nicht so untersetzt, wendiger. Er ist größer und schneller. Wenn sich der Bruder des berühmtesten Klempners der Welt also mit seinem kleinen Wagen in die Kurven legt, dann pfeift der Wind schnittig am grünen Körper vorbei. Das ist gut. Sebastian wählt also Luigi. Er wählt immer Luigi, wenn er Mario Kart spielt. Und das kommt ja ganz schön häufig vor. Denn Sebastian ist ein Zocker. Wobei das ja negativ klingt, er spielt eben sehr gern Videospiele. So wie viele andere auch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.