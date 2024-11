Beim Arbeitseinsatz in der Gemeinde Börde-Hakel wurde auf dem Spielplatz hinter dem Gartenhaus in Etgersleben ein neues Spielgerät aufgebaut. Dabei half auch Bürgermeister Tim Heberling (2.v.r.) mit.

Westeregeln/Etgersleben/Hakeborn. - Der Aufruf des Bürgermeisters der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling (parteilos) zu einem Herbstputz ist in den Ortsteilen Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln auf Resonanz gestoßen. An diesem Tag packten bis zu 70 Frauen und Männer in ihren Dörfern mit an, um sie sauberer, schöner und lebenswerter zu machen.