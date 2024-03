Beim Frühjahrsputz in der Gemeinde Börde-Hakel wurden nicht nur Müll eingesammelt, Grünanlagen auf Vordermann gebracht und Blumenbeete bepflanzt, sondern auch ein neues Spielgerät in Hakeborn aufgebaut.

In Hakeborn bauten mehrere Männer unterstützt von Bürgermeister Tim Heberling (2.v.l.) am Sonnabend vor dem Sportplatz ein neues Klettergerüst für die Kinder des Ortes auf.

Westeregeln/Etgersleben/Hakeborn. - Der Aufruf von Bürgermeister Tim Heberling (parteilos) zum Frühjahrsputz ist am vergangenen Sonnabend in allen drei Ortsteilen der Gemeinde Börde-Hakel auf gute Resonanz gestoßen. „In Hakeborn, Etgersleben und Westeregeln haben sich viele Bürger beteiligt“, sagte das Ortsoberhaupt. Und das trotz des regnerischen Wetters, welches ab und zu mal für Schauer sorgte.

In allen Orten wurde aufgeräumt

Beim Frühjahrsputz am Sonnabend wurden auch die Blumenbeete und Rabatten auf Vordermann gebracht. Foto: Steffen Körtge

In allen drei Orten wurde an diesem Tag auch der Müll eingesammelt, den Unbelehrbare leider immer wieder einfach wegwerfen. „Weiterhin wurden Parkanlagen, Spielplätze oder auch Blumenbeete auf Vordermann gebracht“, sagte Tim Heberling.

In Hakeborn trafen sich mehrere Männer von den örtlichen Vereinen sowie Bürger des Ortes am Vormittag, um auf dem Spielplatz vor dem Sportplatz ein neues Spielgerät aufzubauen. Davon ließen sie sich auch durch die Regentropfen nicht abhalten. Für ihre Verpflegung hatten Hakeborner Frauen gesorgt.

Klettergerüst wurde aufgebaut

Dieses Klettergerüst wurde aus Fördermitteln finanziert, die der Windparkbetreiber Prokon der Gemeinde Börde-Hakel zur Verfügung gestellt hatte, sagte der Bürgermeister, der dort selbst tatkräftig mit anpackte. „Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu erledigen“, sagte Tim Heberling. Er geht davon aus, dass das neue Spielgerät in dieser Woche in Betrieb genommen werden kann.

In Etgersleben wurde am Sonnabend der Park an der Bode auf Vordermann gebracht, so dass man dort schneller durchgehen kann, berichtete der Bürgermeister weiter.

„Weiterhin konnte in Westeregeln die Quelle wieder hergestellt werden mit neuen Sitzbänken sowie einem Entenhäuschen. Zudem erfolgten in Westeregeln Arbeitseinsätze auf dem Spielplatz und in den Parkanlagen des Ortes. Bei dieser Gelegenheit wurden auch Blumenbeete verschönert.“

„Bereits am Donnerstagnachmittag hatten die Hortkinder der Kindertagesstätte ‚Rappelkiste‘ in Etgersleben die Bushaltestelle neben dem Feuerwehrgerätehaus gestrichen“, fügte Tim Heberling hinzu.

Osterhase bringt Belohnung

Auch etliche Jugendliche beteiligten sich aktiv am Frühjahrsputz trotz des schlechten Wetters in der Gemeinde Börde-Hakel. (Foto: Chris Köpke)

Er bedankt sich bei allen Bürgern, Vereinen, Firmen sowie den Mitarbeitern vom Bauhof der Gemeinde Börde-Hakel für ihre Teilnahme und aktive Unterstützung. „Ein großes Dankeschön geht auch an Günther Annecke, Waldemar Wilzer sowie Uwe Stille für ihr Engagement an der Quelle in der Ernst-Thälmann-Straße in Westeregeln“, so das Ortsoberhaupt. Das gilt auch für die Ehrenamtlichen des Klubhauses Westeregeln, die am Sonnabend die Einweihung des neugestalteten Platzes an der Quelle unterstützt haben.

„Als kleines Dankeschön wird sich der Osterhase am Mittwoch dieser Woche ab 16 Uhr auf dem Spielplatz in Hakeborn sehen lassen. Am Donnerstag wird er ab 16 Uhr auf dem Spielplatz in Westeregeln zu sehen sein und ab 17 Uhr auf dem Spielplatz in Etgersleben“, kündigte der Bürgermeister das kleine Event an.