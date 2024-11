Staßfurt/fr. - Zu seinem 11. Adventszauber lädt das Stadt- und Bergbaumuseum Staßfurt ein. Die Kultureinrichtung in der Pestalozzistraße 6 wird sich am Sonnabend, 7. Dezember, „in eine stimmungsvolle Adventsoase verwandeln“, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Der beliebte Adventszauber lockt dann in der Zeit von 11 bis 17 Uhr.

