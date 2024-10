Ein abgemagerter Vierbeiner ist angeleint an einem Baum zwischen Güsten und Neundorf gefunden worden. Das Ordnungsamt Saale-Wipper sucht nach Hundehalter und Zeugen.

Angebundener Hund fast am Neundorfer Busch verendet

Dieser völlig abgemagerte Hund wurde am Neundorfer Busch so vorgefunden.

Güsten. - „Der Anblick, der sich den ,Rettern’ bot, war schockierend.“ So beschreibt Frank Siebert vom Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Saale-Wipper einen Fall mit einem völlig abgemagerten Hund. Der Leonberger sei offensichtlich mehrere Tage schon angeleint am Neundorfer Busch zurückgelassen worden. Entdeckt wurde das arme Kerlchen am Dienstag gegen Mittag.