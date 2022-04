Ärger um neue Windräder

Kommunalpolitiker in Förderstedt fühlen sich „verklapst“ bei Grünem Wasserstoff-Projekt.

Die Stadt Staßfurt will mit Grünem Wasserstoff ein bundesweites Vorzeigeprojekt schaffen, das seinesgleichen sucht. Allerdings sehen sich die Kommunalpolitiker dabei übergangen. Eine Entscheidung zu Windrädern bei Brumby ist Grund für den Ärger. Franziska RichterBrumby/FörderstedtDie Stadt Staßfurt ist zur Zeit dabei, ihr Projekt zum Grünen Wasserstoff anzuschieben. Erst kürzlich war eine Delegation der US-Botschaft da, die eine Partnerschaft zu dem Forschungsprojekt für die neuartige Energiegewinnung anberaumen will. Gleichzeitig möchte will man den Bau neuer Windräder genehmigen lassen.