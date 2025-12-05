Familien und Unternehmen Aus für Staßfurter Drogerie-Tradition nach 111 Jahren
„Drogen-Weber“ überstand Kriege, Krisen und die Wende. Warum Hans-Joachim und Kerstin Weber dennoch keine Zukunft für ihr Staßfurter Traditionsgeschäft sehen.
05.12.2025, 12:33
Staßfurt. - Am 1. Juli 1914, vier Wochen vor Beginn des 1. Weltkriegs, eröffnete Erich Weber in der damaligen Prinzenstraße in Staßfurt seine „Glück-auf-Drogerie“. „Ein schlechtes Datum“, findet dessen Enkel Hans-Joachim Weber, während er auf eine mittlerweile dennoch 111-jährige Geschichte des Familienunternehmens blickt. „Irgendwie haben es die ,Alten’ immer geschafft.“ Mit den „Alten“ meint Hans-Joachim seine Großeltern, dann seine Eltern Siegfried und Ursula, bei denen schließlich die Tante mitarbeitete.