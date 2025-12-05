Nach zwei Jahren Pause findet im kommenden Jahr wieder das Rolandfest statt. Die beiden Tage stehen jeweils unter einem anderen Motto. Ab sofort werden von der Stadt Anmeldungen entgegen genommen.

Lokale Unternehmen wir hier 2021 die Stadtwerke sollen sich wieder am Rolandfest beteiligen.

Burg - In diesem Jahr hat es kein Rolandfest gegeben, im vergangenen Jahr auch nicht. Nach dem Reinfall von 2023 startet das Rolandfest im kommenden Jahr wieder durch. Der 13. und 14. Juni stehen unter dem Motto „Zwei Tage - zwei Themenschwerpunkte“. Teilnehmer können sich ab sofort anmelden.