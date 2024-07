Hecklingen - Die Hunderasse Foxterrier, egal ob Drahthaar oder Glatthaar, übt eine besondere Anziehungskraft auf die Züchter und Halter aus. Das wurde einmal mehr in Hecklingen deutlich, wo die Landesgruppe Sachsen-Anhalt des Deutschen Foxterrier Verbandes auf dem Gelände des Rassegeflügelzuchtvereins sowie auf dem Schulsportplatz die dritte Spezialausstellung für Foxterrier beider Haararten durchführte.

Dazu konnte die 1. Vorsitzende der 24 Mitglieder zählenden Landesgruppe Sachsen-Anhalt Karin Meyer, die auch als Ausstellungsleiterin fungierte, 34 Meldungen registrieren. „Das ist für unsere kleine Landesgruppe eine tolle Zahl. Darüber freue ich mich sehr“, sagte sie. Die Hunde wurden von Peter Lauber, einem international anerkannten Zuchtrichter aus der Schweiz, bewertet. Er begutachtete die Anatomie, das Gangwerk und den Kopf der Tiere. „Die vorgestellten Hunde sollten dem Rassestandard so nah wie möglich kommen", berichtete die Ausstellungsleiterin. Die Züchter kamen aus ganz Deutschland nach Hecklingen. „Wir haben Leute aus Dortmund, aus der Nähe von Bremen, von der Ostsee ist jemand gekommen, aber auch aus Sachsen. Also wir sind aus neuen und alten Bundesländern gut bestückt“, so Meyer.

Ihren Worten zufolge zeichnet einen guter Foxterrier aus, dass er dem Rassestandard sehr nahe kommt und im Wesen sehr aufgeschlossen, freundlich und nicht giftig sei. Das merkte man auch bei der Sonderausstellung in Hecklingen, wo eine absolute Ruhe herrschte.

Hunde beim Züchter kaufen

Hundeliebhabern, die sich auch einen Foxterrier zulegen wollen, empfiehlt Karin Meyer sich immer an einen Züchter zu wenden. Diese findet man über den Verband für das Deutsche Hundewesen oder über den Deutschen Foxterrierverband im Internet.

Zu den Foxterrier-Züchtern mit den längsten Erfahrungen gehört Ernst Braumann aus Hecklingen. Er hat sich seit 1964 dieser besonderen Hunderasse verschrieben und war mit seinem Drahthaar-Rüden York vom Steinborn ebenfalls bei der Sonderausstellung präsent. Dessen Mutter ist eine englische Importhündin, die zwei Jahre hintereinander in England als beste Drahthaar-Hündin ausgezeichnet wurde. Sie hatte auf der Insel keine Jungen bekommen, auch nicht bei ihrem neuen Besitzer in Deutschland, der sie erworben hatte. Das änderte sich erst, als sie zu Ernst Braumann nach Hecklingen kam.

Ersten Terrier gekauft

„Meine Schwester hatte sich damals einen Foxterrier gekauft und ist dann nach dem Westen abgehauen. Ihren Hund hatte ich dann. Der ist bei uns aber nicht alt geworden. Den hatte die Straßenbahn, die bis 1957 durch Hecklingen fuhr, erledigt. Danach hatte ich mir von meinem Konfirmationsgeld einen Hund gekauft, denn ich musste wieder einen haben. Das war mein erster eigener“, erinnert sich der Senior noch heute ganz genau. „Da habe ich mich infiziert und konnte es seitdem nicht mehr lassen“, so der Züchter, der im Laufe der Jahre insgesamt 80 Würfe aufgezogen hat.

Maximilian Knape aus Neu Königsaue nahm mit seinem Hund Xero vom Steinborn an der Präsentation teil. Foto: René Kiel

Die jungen Foxterrier aus Hecklingen hat er in alle Welt verkauft. „Im vorigen Jahr ist einer nach Dänemark gegangen und auch in der Schweiz sind welche. Ganz viele sind in den alten Bundesländern gelandet, aber die meisten sind hier geblieben“, berichtete Ernst Braumann. Er nehme noch Preise, die man verantworten könne. „Ich nehme 800 bis 1.000 Euro. Es gibt Züchter, die vermehren die Rasse und nehmen 1.200 bis 1.500 Euro pro Hund. Die leben davon“, sagte der Hecklinger. Er hat im Gegensatz dazu immer dafür gesorgt, dass es maximal ein bis zwei Würfe im Jahr gibt. „Ich lebe nicht von meinen Hunden, sondern ich leben mit meinen Hunden“, betonte der Senior, der auch nach dem Verkauf seiner Hunde Kontakt mit den Besitzern hält. Man ruft sich gegenseitig an und er erkundigt sich, wie es den Tieren geht und was sie machen.

Sein Herz an die Foxterrier hat auch Maximilian Knape aus Neu Königsaue verloren. Er hatte seinen Hund Xero vom Steinborn in Hecklingen bewerten lassen und überlegt, in die Zucht einzusteigen. „Ich bin mit Foxterriern aufgewachsen“, sagte er. Wenn man einmal diese Rasse mit ihrem speziellen Charakter, sehr lebhaft und sturköpfig, erlebt habe, könne man nicht mehr davon lassen.