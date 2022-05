Bald besonderer Wohnpark in Staßfurt?

Blick in den Humanas Wohnpark in Magdeburg. Auch in Staßfurt ist solch eine Anlage mit altersgerechten Wohneinheiten für ältere und älter werdende Menschen geplant.

Staßfurt - Kleine Reihenhäuser mit eigener Terrasse. Barrierefrei und geeignet für ältere Menschen, die keine oder kaum Gebrechen haben. Die aber durchaus die Leistungen des Betreuten Wohnens in Anspruch nehmen können. Dazu Wohneinheiten für Menschen ab Pflegegrad 3, die auf intensivere Betreuung angewiesen sind. Angelegt wie eine Wabe. Natürlich auch barrierefrei. All das kann in Staßfurt Realität werden. Schon im kommenden Jahr könnten auf dem Areal zwischen Atzendorfer Straße und Bischofstraße bis zu 68 ältere Menschen ein neues Zuhause finden. Im Stadtrat wurde allerdings Skepsis laut, ob der Bereich hinter der Feuerwehr dafür überhaupt geeignet ist.

„Wir suchen händeringend Grundstücke, die in der Nähe der Goethe-Grundschule liegen, wo man gegebenenfalls einen Hort oder eine Kita neu bauen könnte“, gab Gerhard Wiest (Die Linke) zu bedenken. Hat die Verwaltung diesen Standort überprüft?, wollte er wissen, noch bevor überhaupt über den altersgerechten Wohnpark gesprochen wurde. Es habe keine Prüfung gegeben, wie Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) erklärte. Dafür habe die Verwaltung zum einen keinen Auftrag gehabt, zum anderen würden sich die Grundstücke in Privatbesitz befinden. Der Eigentümer habe andere Zwecke mit der Fläche verfolgt, wie Anke Michaelis-Knakowski, Fachdienstleiterin Planung, betonte. Aufgabe der Verwaltung sei es gewesen, zu prüfen, ob diese Zwecke, nämlich der altersgerechte Wohnpark, an dieser Stelle umsetzbar seien.

Die Diskussion in Richtung Hortnutzung kam überraschend. Eigentlich sollte der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohnen an der Feuerwehr“ schon vor Wochen im Umlaufverfahren gefasst werden. Das wurde nicht angenommen, weil es Redebedarf gab, wie Wagner erklärte. Deshalb hatte er Holger Stahlknecht, der als Anwalt den Investor, die Humanas Pflege GmbH & Co. KG, vertritt, in der vergangenen Woche zur Stadtratssitzung eingeladen. Der OB machte noch einmal deutlich, wie wichtig das Thema Wohnen im Alter sei. In der AG Pflege sei es sehr positiv aufgenommen worden, dass es einen Investor in dem aufgrund der Altersstruktur immer bedeutender werdenden Bereich gebe.

Stahlknecht, den Stadträten noch als Innenminister bekannt, warb um Zustimmung für die Millionen-Investition und zeigte auf, was die Humanas in Staßfurt plant. „Wir haben vor, in Ihrer Stadt für altersgerechtes Wohnen vier Millionen Euro zu investieren“, erklärte er. Es sollen insgesamt 68 Plätze für ältere und älter werdende Menschen geschaffen werden. „Das Konzept des Unternehmens ist ein ganz besonderes“, machte er neugierig. Es handle sich um ein innovatives Pflege- und Baukonzept. Auf der einen Seite gebe es einen Gebäudeteil, der sich Wabe nennt. Und auch so aussehe wie eine Bienenwabe. „Dort werden ältere Menschen wohnen können, die Pflegegrad 3 und aufwärts haben und intensivere Pflege brauchen.“ Sie haben ihr eigenes Zimmer mit eigenem Bad, dazu gibt es in jeder Wabe eine großzügig gestaltete Gemeinschaftsküche sowie eine große Begegnungsfläche, von der aus die jeweils sieben Zimmer der jeweiligen Wohngemeinschaft abgehen.

Daneben sollen drei Häuser entstehen. Jedes sei dabei eine eigene Wohneinheit mit Terrasse. Größe: ungefähr 50 bis 60 Quadratmeter. „Dort kann man auch einziehen, wenn man keine oder kaum Gebrechen hat, das ist das so genannte Betreute Wohnen.“ In diesen Reihenhäuschen können 40 ältere Menschen ein neues Zuhause finden. Betreuungsleistungen können jederzeit gebucht werden. Humanas möchte in Staßfurt 25 Arbeitsplätze im Pflegebereich schaffen.

„Wir betreiben mittlerweile 19 solcher Wohnparks in ganz Sachsen-Anhalt, Tendenz steigend“, so Stahlknecht. Die Philosophie des Unternehmens laute „Leben vor Ort“. Darunter seien auch enge Partnerschaften mit Einrichtungen der Stadt wie Kitas oder der Feuerwehr zu verstehen. Das Investment an sich sei aber ausschließlich älteren und älter werdenden Menschen vorbehalten, betonte Stahlknecht und bekam Applaus aus den Reihen des Stadtrates.

„Wir als CDU-Fraktion sind immer dafür, dass in unserer Stadt investiert wird und wir begrüßen die Investition auch ausdrücklich“, hakte Stephan Czuratis dann aber noch einmal nach, ob der Standort aus städtebaulicher Sicht, auch in Bezug auf den aktuelle ISEK-Prozess und die Aufstellung des Flächennutzungsplans, sinnvoll sei. Klare Antwort von Anke Michaelis-Knakowski: „Der Standort ist wirklich sehr geeignet im Vergleich zu anderen Standorten.“

Und so fiel die Abstimmung am Ende eindeutig aus. Der Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Wohnen an der Feuerwehr“ wurde bei einer Enthaltung einstimmig gefasst. Genau wie im Anschluss der Beschluss zum Städtebaulichen Vertrag der Stadt Staßfurt und dem Vorhabenträger zu diesem B-Plan.

Nun kommt es darauf an, wie lange es dauert, bis die Baugenehmigung eingeht. Die Bauzeit der Humanas-Wohnparks belaufe sich immer auf etwa sechs bis acht Monate, wie Sprecher Fabian Biastoch auf Volksstimme-Nachfrage erklärt. Läuft alles optimal, können interessierte Senioren schon im kommenden Jahr einziehen.