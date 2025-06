Staßfurt - Entweder die Anzahl der Bewohner im Altenpflegeheim über die nächsten Jahre abbauen oder einen Neubau hochziehen. Das ist seit 2022 in Sachsen-Anhalt mit der Novellierung des Wohn- und Teilhabegesetzes neu geregelt. Die darin enthaltende Heimmindestbauverordnung strebt in einer Übergangsfrist von zehn Jahren an, dass jeder Bewohner in einem Einzelzimmer wohnt. Das hat auch Auswirkungen auf Pflegeheime in Staßfurt und auch auf das Altenpflegeheim „Am Wasserturm“.

