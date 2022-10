Baustart: Radweg von Staßfurt nach Förderstedt

Staßfurt/Förderstedt - Jahrelange, nein, jahrzehntelange Bemühungen zahlen sich aus. Am Montag, 17. Oktober, beginnen die Bauarbeiten für den Radweg zwischen Staßfurt und Förderstedt entlang der Landesstraße 72. Das teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt mit.

„Neben der Ertüchtigung der Straßen richten wir auch weiterhin verstärktes Augenmerk auf die Erweiterung des Radwegenetzes entlang der vielbefahrenen Trassen“, erklärte Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Dr. Lydia Hüskens, vor dem Baustart. „Mobilität bedeutet Freiheit. Zur Freiheit gehört auch eine echte Auswahl des Verkehrsmittels. Wir wollen, dass die Menschen in unserem Land alle Formen der Mobilität frei wählen können. Dafür braucht es gut ausgebaute Infrastrukturen“, betonte Hüskens.

Das Land Sachsen-Anhalt investiert rund eine Millionen Euro in den knapp dreieinhalb Kilometer langen Abschnitt. Wie das Ministerium für Infrastruktur und Digitales mitteilt, beginnt der Radweg in Staßfurt unmittelbar hinter der bereits vorhandenen Strecke und endet am Ortseingang von Förderstedt in der Staßfurter Straße. Sowohl in Förderstedt, als auch in Staßfurt würden Querungshilfen geschaffen, die Radfahrerinnen und Radfahrer schützen sollen. Der fließende Verkehr auf der L 72 soll von den Bauarbeiten weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben. Die Fertigstellung des Radweges zwischen Staßfurt und Förderstedt ist für den Sommer 2023 geplant.