Zu einer mehrtätigen Teilsperrung der Autobahn A14 kommt es ab Mittwoch zwischen Staßfurt und Calbe. Wir zeigen, auf was sich Autofahrer dann in beiden Fahrtrichtungen einstellen müssen.

Staßfurt (vs) - Zu einer Teilsperrung soll es ab Mittwoch auf der Autobahn A14 in Sachsen-Anhalt kommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Autobahn GmbH des Bundes hervor.

Demnach ist die A14 zwischen den Anschlussstellen Staßfurt und Calbe von Bauarbeiten betroffen. Vom 4. bis 6. Oktober sollen auf beiden Richtungsfahrbahnen die Stand- und Lastspur saniert werden und aus diesem Grund gesperrt sein.

Ab Mittwoch: A14 wird teilweise gesperrt bei Staßfurt und Calbe

Auf eine Teilsperrung in Fahrtrichtung Wismar müssen sich Autofahrer am Mittwoch, 4. Oktober, einstellen. Die Sperrung in Fahrtrichtung Dresden erfolge am 5. und 6. Oktober. Der Verkehr werde über die Überholspur an der Baustelle vorbeigeführt.

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen und Stau an den betreffenden Stellen zu rechnen.