Baustelle zwischen Hecklingen und Groß Börnecke: So lange brauchen Fahrer noch Geduld

Die Bauarbeiten an der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und Groß Börnecke sollten ursprünglich schon im Dezember 2021 fertig sein. Der Kreiswirtschaftsbetrieb äußert sich nun zum neuen Termin.

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Bauarbeiten auf der Kreisstraße 1306 zwischen Hecklingen und Groß Börnecke, die ursprünglich bereits am 17. Dezember 2021 und dann am 30. Mai dieses Jahres fertiggestellt werden sollten, dauern an. Die Verzögerung hatte bereits für Unmut gesorgt. Der Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebs Ralf Felgenträger äußert sich, wie lange es noch dauern soll.