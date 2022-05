Unmut in Hecklingen: Wann rollt der Verkehr wieder?

Dass die Baustelle auf der Kreisstraße 1306 ruht und trotzdem gesperrt ist, so dass die Kraftfahrer weite Wege über die Umleitungsstrecke in Kauf nehmen müssen, ärgert besonders die Groß Börnecker.

Groß Börnecke - Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) sagte in der Ortschaftsratssitzung: „Auf der Baustelle herrscht zurzeit Ruhe.“ Am vergangenen Sonnabend, so berichtete sie, hätten Polizeibeamte dort Kontrollen durchgeführt, da sich viele Kraftfahrer nicht an die Vollsperrung der der Kreisstraße 1306 zwischen Heckliungen und Groß Börnecke halten. Die Sperren seien von Unbekannten entfernt worden.