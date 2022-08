Bedenkenlos baden in den Seen im Salzlandkreis?

Schönebeck/Staßfurt - Der Grundwasserspiegel ist gesunken. Auch die Seen verlieren in der anhaltenden Dürre an Wasser. Bedeutet dies, dass gleichzeitig auch die Qualität leidet? Oder lässt es sich in den sieben EU-Badegewässern im Salzlandkreis, die in der Badesaison 2021 noch fast ausnahmslos Bestnoten erhielten, bedenkenlos baden? Und wer überprüft überhaupt die Qualität der Seen?