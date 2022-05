Bekommen Kandidaten an Saale und Wipper 2022 Konkurrenz?

Güsten - Spannend waren die letzten Bürgermeister-Wahlen in drei Mitgliedsorten der Verbandsgemeinde Saale-Wipper ja nicht gerade. Peter Rietsch trat 2020 als Amtsinhaber und einziger Kandidat in Giersleben an. Die Saale-Stadt Alsleben hatte mit Alexander Siersleben im Januar dieses Jahres ebenfalls nur einen Bewerber. Und eine andere Wahl als den bisherigen Bürgermeister Peter Rosenhagen gab es in Plötzkau zuletzt auch nicht.