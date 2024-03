Fraktionschef des Gemeinderates sieht sich mit seiner Ablehnung einer Erhöhung der Steuerhebesätze durch die geplante Senkung in der Bundeshauptstadt bestätigt. Das sehen aber nicht alle im Dorf so.

Westeregeln/Etgersleben/Hakeborn - Anders als in der Stadt Egeln und in den Gemeinden Borne und Wolmirsleben wird es in der Gemeinde Börde-Hakel vorerst keine höheren Hebesätze für die Grundsteuern A für die Land- und Forstwirtschaft sowie B für bebaute Grundstücke, die Gewerbesteuern und die Hundehaltung geben. Das hatte der Rat in seiner Sitzung im alten Jahr abgelehnt.