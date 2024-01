Steuern in Börde-Hakel

In Westeregeln wird die Grundsteuer in diesem Jahr nicht angehoben.

Westeregeln. - Die Acker- und Grundstücksbesitzer sowie die Firmen der Gemeinde Börde-Hakel brauchen zum Jahresanfang keine höheren Steuern bezahlen. Denn der Rat konnte sich anders als bei der Hundesteuer in seiner jüngsten Sitzung im Westeregelner Rathaus nicht dazu durchringen, die Hebesätze für die Grundsteuer A für die Land- und Forstwirtschaft sowie für die Grundsteuer B für die Besitzer von bebauten Grundstücken sowie die Sätze für die Gewerbesteuer anzuheben. Das fordert das Finanzministerium des Landes von Not leidenden Kommunen in Sachsen-Anhalt, die Geld aus dem sogenannten Ausgleichsstock haben möchten.