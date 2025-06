Güsen/Löderburg - „Wieder ein Jahr geschafft“ – dieser Satz ist häufiger auf der Geburtstagsfeier von Berta Jakob zu vernehmen gewesen. Es ist ein besonderer Geburtstag gewesen, der am Sonntag in der „Roxy“ in Güsen gefeiert wurde – denn mit ihren 107 Jahren ist Berta Jakob zugleich die älteste Bewohnerin des Landkreises, wie Landrat Steffen Burchhardt (SPD) im Rahmen der Feierlichkeiten verrät. „Es ist schön, dass sie noch eine so positive Ausstrahlung hat und die Feier so miterlebt.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.