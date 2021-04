Beschmierungen auf Wahlbanner des CDU-Kandidaten Sven Rosomkiewicz in Förderstedt

Förderstedt

Unbekannte haben ein Wahlbanner von Sven Rosomkiewicz in Förderstedt am Ortsausgang Richtung Staßfurt beschmiert. Die Tat ist mutmaßlich in der Nacht von Donnerstag zu Freitag passiert. Links und rechts schmierten die Täter mit grüner Farbe „AFD“ auf das Plakat, der CDU-Schriftzug wurde unkenntlich gemacht. Dazu wurden über das Gesicht von Sven Rosomkiewicz Zeichen geschmiert, die wie das männliche Geschlechtsteil aussehen.

Sven Rosomkiewicz aus Borne tritt im Wahlkreis 19 (Altkreis Staßfurt) für die CDU zur Landtagswahl am 6. Juni an. „Ich habe am Freitag Anzeige gegen unbekannt eingereicht und habe 200 Euro als Belohnung ausgeschrieben für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen“, sagt er. Das Geld will er aus eigener Tasche bezahlen. „Das soll auch eine abschreckende Wirkung haben.“

Wie er mit den Beschmierungen umgeht? „Ich weiß nicht, ob es ein Angriff auf mich oder die CDU ist“, sagt er. „Auf jeden Fall stimmt mich das nachdenklich. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Aber natürlich handelt es sich um Anfeindungen und Beleidigungen, die ich verurteile.“ Bisher habe er solche Anfeindungen nicht gespürt.

Rosomkiewicz und seine Mitstreiter werden versuchen, den Wahlbanner mit einer Bürste zu reinigen. „Mit Lösungen können wir aber wohl nicht arbeiten, das würde das Plakat angreifen“, sagt der CDU-Kandidat. „Zur Not müssen wir das Plakat austauschen. Das würde dann über 100 Euro kosten.“