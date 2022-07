Betonsteine lösen sich auf in Staßfurt

Nicht zum Besten bestellt um den Zustand der Wege ist es auch im Kreuzungsbereich Hohenerxlebener Straße/Salzrinne in Staßfurt. Hier sind speziell die roten Betonsteine betroffen.

Staßfurt - Mit einem Foto „vom katastrophalen Zustand des Fußweges An der Bode“ hat es Hans-Jürgen Streuer dokumentiert und schreibt weiter dazu an die Redaktion: „Über die gesamte Länge gibt es hunderte dieser Löcher durch fehlende Pflastersteine! Ich bin dort schon zweimal hineingetreten und dabei mit dem Fuß äußerst schmerzhaft umgeknickt. Auch Kinderwagen geraten in diese Löcher.“