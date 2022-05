Bianca Görke kandidiert für Linke zur Bürgermeisterwahl in Staßfurt

Die Linken-Politikerin ist seit vielen Jahren in der Kommunalpolitik aktiv.

Bianca Görke will Bürgermeisterin von Staßfurt werden.

Staßfurt - Seit Donnerstagabend ist es offiziell: Bianca Görke tritt für die Linken zur Bürgermeisterwahl in Staßfurt am 20. März 2022 an. Sie bekam 100 Prozent Zustimmung. Alle 15 Stimmberechtigten stimmten für sie.