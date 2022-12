Biergarten an der Bode? Wie Staßfurt attraktiver werden soll

Wo sollen in Zukunft die Zentren von Staßfurt sein? Wie kann die Stadt attraktiver werden? All das wurde beim dritten Bürgerforum der Stadt Staßfurt diskutiert.

Wird die Bode in Staßfurt in Zukunft zu einem Naherholungsgebiet?

Staßfurt - Nach einer Kanutour auf der Bode sitzt man anschließend gemütlich in einem Biergarten am Ufer und radelt anschließend entspannt nach Hause: So sieht eine der Zukunftsvisionen aus, die beim dritten Bürgerforum zur Stadtentwicklung am Donnerstag im Haus am See diskutiert wurden.