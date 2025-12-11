Die Gemeinde Börde-Hakel will mit Land und Kreis einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in die Ortsteile Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln investieren.

Der Bürgermeister der Gemeinde Börde-Hakel, Tim Heberling (links) – hier mit Landrat Markus Bauer (2. von links) und den Amtskollegen Gordon Tamm und Michael Stöhr (3. und 4. von links).

Börde-Hakel - Die Gemeinde Börde-Hakel investiert in den kommenden zwei Jahren im Zusammenspiel mit dem Land Sachsen-Anhalt und dem Salzlandkreis einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in die drei Ortsteile Etgersleben, Hakeborn und Westeregeln.“ Das teilte Bürgermeister Tim Heberling (parteilos) in einer Ratssitzung in Hakeborn mit. Dort bedankte er sich bei der Verbandsgemeinde-Verwaltung für die Unterstützung der Maßnahmen sowie für deren Umsetzung.