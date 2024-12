Der Dorfteich in Borne soll mit großem finanzeillen Aufwand komplett saniert werden.

Borne. - Der Dorfteich in Borne soll mit großem finanziellen Aufwand saniert werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Das Vorhaben soll mithilfe des Förderprogramms „Wassermanagement“ in den Jahren 2024/2025 als sachlich und zeitlich unabweisbare Maßnahme umgesetzt werden.