Großeinsatz Brand: Spielhalle in Staßfurt geht in Flammen auf, Sorge auch um Tankstelle und Zirkuszelt

Das hätte auch anders ausgehen können. Feuerwehr und Polizei hatten in Staßfurt viel zu tun, als in der Nacht zum 2. Dezember die ehemalige Spielhalle am Staßfurter Neumarkt abbrennt. Gleich nebenan befindet sich eine Tankstelle und auch das Zelt vom Nikolauszirkus.