Eine defekte Brandmeldeanlage löste in Hecklingen einen Fehlalarm aus.

Brandmelder ruft Wehr in Hecklinger Siedlung

Per Steckleiter verschaffte sich ein Feuerwehrmann einen Einblick in das oberste Stockwerk.

Hecklingen. - Ein ausgelöster Brandmelder in einer Privatwohnung in der Hugo-Gast-Siedlung löste am Samstag einen Alarm der Feuerwehr Hecklingen aus.