Kita Brandschutz-Diskussion: So geht es für die Kita Löderburg weiter

Über die Kita in Löderburg wird seit einiger Zeit heftig diskutiert. Die Stadträte fordern per Beschluss, dass ein Ersatzneubau der Einrichtung unverzüglich angegangen wird. Die Stadt investiert jetzt aber in den Brandschutz.