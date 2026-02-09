Weil er an die Saale zieht, muss Boris Funda sein Mandat in Staßfurt abgeben. Welche Ziele sein BSW-Nachrücker Stephan Härtel (Löderburg) jetzt im Stadtrat verfolgt.

Staßfurt/Bernburg. - Boris Funda gibt sein Mandat zum 28. Februar ab. „Mit Hauptwohnsitz-Änderung darf ich nicht mehr Stadtratsmitglied in Staßfurt sein.“ Das ist die einfache Erklärung des künftigen Bernburgers auf die jüngste Mitteilung von Fraktionschefin Bianca Görke zum Personalwechsel im BSW der Salzstadt.