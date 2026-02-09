weather bedeckt
Weil er an die Saale zieht, muss Boris Funda sein Mandat in Staßfurt abgeben. Welche Ziele sein BSW-Nachrücker Stephan Härtel (Löderburg) jetzt im Stadtrat verfolgt.

Von Falk Rockmann 09.02.2026, 18:07
Boris Funda verlässt Staßfurt auch als Wohnsitz.
Boris Funda verlässt Staßfurt auch als Wohnsitz. Foto: Engelbert Pülicher

Staßfurt/Bernburg. - Boris Funda gibt sein Mandat zum 28. Februar ab. „Mit Hauptwohnsitz-Änderung darf ich nicht mehr Stadtratsmitglied in Staßfurt sein.“ Das ist die einfache Erklärung des künftigen Bernburgers auf die jüngste Mitteilung von Fraktionschefin Bianca Görke zum Personalwechsel im BSW der Salzstadt.