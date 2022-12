Bundesweiter Warntag: 111 Sirenen im Salzlandkreis am Donnerstag im Test

Staßfurt - vs

Am Donnerstag ist bundesweiter Warntag – die Sirenen werden also aufheulen. Im Salzlandkreis werden derzeit 91 der bereits existierenden 111 Sirenen umgerüstet, teilt das Landesverwaltungsamt mit. Weitere 82 neue Sirenen werden oder wurden bereits angeschafft. Aktuell sind in Sachsen-Anhalt rund 2000 Sirenen vorhanden. Davon müssten 852 Sirenen umgerüstet werden. Eine Erhebung in den Kommunen ergab, dass zusätzlich mehr als 500 Sirenen neu beschafft werden sollen.

Ein flächendeckendes Sirenennetz soll zur effektiven Warnung der Bevölkerung beitragen. Sirenen sind als Teil des Warnmittelmixes ein Baustein der angestrebten Neuausrichtung dar. Neben Warnungen über App soll es diese auch über SMS geben.