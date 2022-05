Bürgermeister-Wahlen in Hecklingen, Güsten und Borne: Das sind die Gewinner

Die Bürger von Hecklingen, Güsten und Borne haben am 8. Mai 2022 ihre Bürgermeister gewählt. So lauten die vorläufigen Ergebnisse.

In Hecklingen, Güsten und Borne wählen die Bürger neue Bürgermeister.

Hecklingen/Güsten/Borne - In Hecklingen, Güsten und Borne stehen am 8. Mai 2022 Bürgermeister-Wahlen an. Die Wahlergebnisse werden im Laufe des Abends bekannt gegeben. Dieser Text wird aktualisiert.

19.53 Uhr - Hecklingen: Erdrutschsieg für Hendrik Mahrholdt in Hecklingen! Der Einzelbewerber holt bei der Wahl zum Bürgermeister 74,04 Prozent der Stimmen und ist damit zum Bürgermeister gewählt. Eine Stichwahl ist nicht mehr nötig. Der Amtsinhaber Uwe Epperlein (WGH) bekam nur 19,16 Prozent. Den dritten Kandidat Kay Watermann (Einzelbewerber) gaben 6,8 Prozent der Wähler ihre Stimme.

19.08 Uhr - Güsten: Michael Kruse (CDU) gewinnt die Bürgermeister-Stichwahl in Güsten mit 60,99 Prozent gegen Lars Lehmann (Die Linke) mit 39,01 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,88 Prozent.

18.58 Uhr - Borne: Sven Rosomkiewicz (CDU) ist bei der Wahl als ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Borne bestätigt worden. Das ist keine Überraschung, denn der 36-Jährige Landtagsabgeordnete hatte keinen Gegenkandidaten. Spannender war deshalb die Zahl der ungültigen Stimmen. Das waren 27 der insgesamt 256 abgegebenen Stimmen. Also 10,54 Prozent.

Die Wahlbeteiligung lag bei 24,92 Prozent. Vor sieben Jahren waren es 26,97 Prozent. „Bei einem Kandidaten ist es schwierig, alle Wähler aus dem Haus zu holen“, sagte Rosomkiewicz. Er hält es nicht für ausgeschlossen, dass viele Bürger mit ihm zufrieden gewesen und deshalb nicht zur Wahl gegangen seien. Denn sie wüssten, dass er im Amt bleiben würde.

18.00 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen. Die Stimmen werden nun ausgezählt.

17.55 Uhr: In Hecklingen stehen Amtsinhaber Uwe Epperlein (WGH), Hendrik Mahrholdt (Einzelbewerber) und Kay Watermann (Einzelbewerber) zur Wahl.

In Güsten stehen Michael Kruse (CDU) und Lars Lehmann (Die Linke) in der Stichwahl. Vor zwei Wochen holte Kruse 636 Stimmen (44,35 Prozent) und Lars Lehmann 403 Stimmen (28,10 Prozent).

In Borne gibt es nur einen einzigen Kandidaten - den derzeitigen Amtsinhaber Sven Rosomkiewicz (CDU).