Bürgermeisterwahlen in Staßfurt: Kritik an Sven Wagner überzogen?

Am Staßfurter Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) gibt es harsche Kritik wegen (noch) nicht umgesetzter Projekte bei der Kita Löderburg und der Sporthalle. Seine Partei versucht, ihn aus der Schusslinie zu nehmen.

Die geschlossene Sporthalle in Löderburg hat Konfliktpotenzial auch im Wahlkampf.

Staßfurt - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Zumindest Bürgermeisterwahlen. In Staßfurt steht am Sonntag, 3. April, die Stichwahl um das wichtigste Amt an. Amtsinhaber Sven Wagner (SPD) und Herausforderer René Zok (CDU) buhlen um die Staßfurter.