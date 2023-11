Narren in Staßfurt Carneval Verein Staßfurt Rot-Schwarz erobert das Rathaus – Was in dieser Session ansteht

Die Karnevalisten des 1. Carneval Verein Staßfurt Rot-Schwarz holen sich in diesem Jahr wieder den Schlüssel des Rathauses in Staßfurt und läuten die fünfte Jahreszeit ein. Was in dieser Session geboten wird.